Irak'ta PKK’ya bağlı saldırı hazırlığındaki bir grup yakalandı: Devlet daireleri ve halka açık yerler hedefteydi

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

HALKA AÇIK YERLER VE DEVLET DAİRELERİ DE HEDEFTEYDİ

Açıklamada, Peşmerge güçlerine, halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığı ifade edildi.

'TEHLİKELİ BİR PLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.