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Dünya Irakta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
ORTADOĞU

Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saate 519 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi. Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.

  • Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

  • Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

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