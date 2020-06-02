Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saate 519 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi. Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

Haber Merkezi 02 Haziran 2020, 19:04 Son Güncelleme: 02 Haziran 2020, 19:09 AA