Dünya Irakta sel felaketi Uykuda yakalandılar 8 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Irak'ta sel felaketi! Uykuda yakalandılar: 8 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Irakta sel felaketi! Uykuda yakalandılar: 8 kişi hayatını kaybetti
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Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Hoşnav, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü aktardı.

UYKUDA YAKALANDILAR

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

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