Irak'ta sığınmacıların yüzde 55'i hala evlerine dönemedi

Irak'ta 2014'ten bu yana yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde daha güvenli bölgelere sığınan 5 milyon kişiden Sünnilerin ağırlıkta olduğu yüzde 55'lik kesim, hala evlerine dönemedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamı ile Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinden sonra ülke büyük bir insani krizin içine sürüklendi.

Ülkede, 5 milyondan fazla kişi evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere sığındı. Ancak bu kişilerden yaklaşık 2 milyon 750 bini hayatlarını hala göçmen olarak sürdürüyor.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla kişinin, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelerdeki kamplara sığındığını hatırlattı.

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Nevruz, sığınmacıların şu ana kadar yüzde 45'inin, Musul, Salahaddin, Diyala ve Enbar vilayetlerindeki evlerine döndüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un batı ve doğu yakasındaki 435 bin sığınmacı ailenin de evlerine döndüğünü ifade eden Nevruz, evlerine dönen sığınmacıların sayısının, Göç Bakanlığı verilerinde kayıt altına alınan sayıdan daha fazla olduğunu, dönüş yapan bazı ailelerin bakanlıktaki ilgili birime bildirim yapmadığı için böyle bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Meclisteki en büyük Sünni blok Irak Güçler Birliği üyesi Ra'd ed-Dehleki de Musul, Salahaddin, Enbar ve Diyala'da, Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde evlerinden olan milyonlarca sığınmacının henüz dönemediğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Kurtarılan bölgelere sığınmacıların bir an önce dönmesi gerekiyor. Babil'in kuzeyindeki Cerf es-Sahr bölgesinde de olduğu gibi sığınmacıların dönüşüne izin verilmiyor."

Babil'in El-Museyyib ilçesine bağlı stratejik öneme sahip çoğunluğu Sünni olan Cerf es-Sahr kasabası terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesine rağmen Irak yönetimi, binlerce kişinin, kasabadaki evlerine dönmesine "güvenlik" gerekçesiyle müsaade etmiyor.