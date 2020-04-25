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Dünya Irakta Türkmen liderden Bağdata tepki Kimse bize dışarıdan bakan adayı dayatamaz
ORTADOĞU

Irak'ta Türkmen liderden Bağdat'a tepki: Kimse bize dışarıdan bakan adayı dayatamaz

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Mustafa el-Kazimi'nin kurması beklenen hükümet kabinesinde yer alan Türkmen adayı reddettiklerini bildirerek, Türkmen siyasi temsilcilerine sorulmadan bakan ve bakanlık dayatmalarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Erşat Salihi
Erşat Salihi

Kazimi'nin 9 Mayıs'a kadar kurması beklenen 22 sandalyeli hükümet kabinesindeki 17 isim sosyal medyaya sızdı. Sızdırılan listede Türkmenler için Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Ghada Hameed aday gösterildi.

Bağdat doğumlu söz konusu adayın ana dilini konuşmaması Türkmenlerin tepkisini çekti.

ITC Başkanı Salihi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak Meclisi'nde bulunan Türkmen milletvekillerine sorulmadan hiçbir bakan adayı ve bakanlığı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Söz konusu bakan adayının Türkmen siyasi temsilcilere sorulmadan listeye eklendiğini vurgulayan Salihi, şunları kaydetti:

  • "Hem adayın hem de bakanlığın değiştirilmesi için temaslarımızı sürdüreceğiz. Böyle bir duruma sessiz kalamayız ve geçmesine de izin vermeyiz."

ITC Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, "Biz de, Şii, Sünni ve Kürtler gibi Kazimi kabinesinde Türkmen vekillere sorulmadan hiçbir kişinin bakan olmasına izin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkmence konuşamayan bir kadını bu vekillerle istişare etmeden Türkmenleri temsilen bakanlık adayı göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Eski Türkmen Milletvekili de olan Mimaroğlu, söz konusu adayı seçiminin Irak'ın üçüncü temel bileşeni ve 3 milyon nüfusa sahip "Türkmenlerin haklarını hafife almak" olduğunu belirtti.

Türkmen Cephesi yetkilisi Mimaroğlu, Türkmenlerin Kazimi hükümetinde bakanlığın yanı sıra diplomasi ve diğer önemli mevkilerde de temsil edilmesini istediklerini kaydetti.

Kazimi'nin sızan kabine listesindeki bazı isimlere Şii gruplar da karşı çıkıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da, hükümeti kurma görevini Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

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Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı. Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, 'Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın' şeklinde konuştu.


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