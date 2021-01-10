Irak'taki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi

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Destanın 106. yılı: Türkiye Şehitlerine Yürüyor

Kafkas Cephesi’nde savaşmak için yola çıkan askerlerimizin, donarak ya da hastalanarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın üzerinden 106 yıl geçti. “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen anma töreninde katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, tekbir ve salavatlar getirerek Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü. Törenlere Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.