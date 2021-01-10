Dünya Iraktaki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi
ASYA

Irak'taki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde 2 günde 2 kişinin suikaste kurban gittiğini, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığını, 30 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Komiserliğin yazılı açıklamasında, gösterilerde suikastlerin ve adam kaçırmaların yanı sıra güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi, göstericilerin ise taş kullanımının belgelendiği kaydedildi.

  • Açıklamada, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığı, 30 göstericinin gözaltına alındığı ayrıca 2 suikastin yaşandığı olaylara ilişkin "sükunet, sinirlere hakim olunması ve diyalog dilinin kullanılması" çağrısı yapıldı.

Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı geniş çaplı protestolar aynı yılın sonlarında Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesine neden olmuştu.

Kısmi yoğunlukta devam eden protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den gerçek reformların yapılmasını, göstericilerin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler gibi bir dizi talebin yerine getirilmesini istiyor.

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