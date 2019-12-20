Dünya Iraktaki koalisyon pazarlığında cumhurbaşkanına suikast tehdidi
ORTADOĞU

Irak'taki koalisyon pazarlığında cumhurbaşkanına suikast tehdidi

Irak'ta yaşanan protestolar hükümetin düşmesine neden olurken, yeni hükümet kurulması için yapılan koalisyon tartışmaları ülkede yeni bir krizin kapısı araladı. İran'a yakın grupların, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i drone ile tehdit ettiği öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Irak Cumhurbaşkanı Salih.
Irak Cumhurbaşkanı Salih.

Irak Cumhurbaşkanı Salih’in Bağdat’ta ikamet ettiği es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce 2 kez Drone uçurulduğu, bunun da Salih’in İran’a yakın Şii Fetih Koalisyonunun başbakan adayı Kusay es-Süheyl’e hükümeti kurması için teklifte bulunması yönünde uygulanan baskı olduğu öne sürüldü.

Salih cephesinden ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran'a yakın siyasetçiler iktidara gelmek istiyor

  • Mecliste 154 milletvekili bulunan İran yanlısı Şii ağırlıklı Fetih Koalisyonu, halen Yüksek Öğretim Bakanı olan Kusay Süheyl’i Başbakan adayı olarak gösterdi.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre dün saat 24.00'te sona ermişti.

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