Dünya Iraktaki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı
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Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Kalıntıların, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da etkin olduğu dönemde öldürülen kişilere ait olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Iraktaki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı
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Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

  • Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezardan 143 ceset kalıntısı çıkardı. Cesetlerin Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarıldı. Irak'taki toplu mezarlarda 6 ila 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor.

  • Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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