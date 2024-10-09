Irak'tan Şii lider Sistani'yi hedef gösteren İsrail'e tepki: Ucuz bir girişim

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ı 'tam bir Nazi' olarak niteleyip, "Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir." tepkisini dile getirdi.