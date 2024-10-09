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Irak'tan Şii lider Sistani'yi hedef gösteren İsrail'e tepki: Ucuz bir girişim

Irak'tan Şii lider Sistani'yi hedef gösteren İsrail'e tepki: Ucuz bir girişim

20:059/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
AA
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Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani
Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani

İsrail'de yayın yapan bir TV kanalı, Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'yi hedef gösterdi. Irak hükümeti, söz konusu haberleri kınayarak bu adımın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini açıkladı. "Siyonist varlık soykırım içeren bir savaşa girdi, insanlığa karşı skandal suçlar işliyor" denilen açıklamada, "Irkçı medyanın çabalarını dini mercinin imajını zedelemeye dönük ucuz bir girişim olarak görüyoruz." denildi.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sistani'nin posterini yayınlayarak İsrail'in hedef listesinde yer aldığını iddia etti.

Irak'tan İsrail'e 'Sistani' kınaması

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki en büyük dini mercinin statüsüne yönelik her türlü ihlali şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Irak hükümeti, tüm Irak halkının, Arap ve İslam dünyasının ve uluslararası toplumun takdir ve saygısını kazanan dini mercimizin statüsüne zarar verilmesini en güçlü şekilde reddediyor."
diyen Avvadi, şunları kaydetti:
"Siyonist varlığın soykırım içeren bir savaşa girmesi, insanlığa karşı skandal suçlar işlemesi, Gazze ve Lübnan'da açıkça cinayet ve saldırganlık yapmasının ardından, kışkırtmacı ve ırkçı medyasının (Kanal 14) içeriğini, dini mercinin imajını zedelemeye dönük ucuz bir girişim olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı

Avvadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile uluslararası taraflara çağrı yaparak, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemin kınanmasını istedi.


Dışişlerinden soykırımcı İsrailli Bakan Katz'a yanıt: İlgi çekmeye dönük başarısız bir psikolojik harekat girişimi

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ı 'tam bir Nazi' olarak niteleyip, "Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir." tepkisini dile getirdi.


#Irak
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#Sistani

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