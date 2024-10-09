Irak'tan Şii lider Sistani'yi hedef gösteren İsrail'e tepki: Ucuz bir girişim

İsrail'de yayın yapan bir TV kanalı, Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'yi hedef gösterdi. Irak hükümeti, söz konusu haberleri kınayarak bu adımın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini açıkladı. "Siyonist varlık soykırım içeren bir savaşa girdi, insanlığa karşı skandal suçlar işliyor" denilen açıklamada, "Irkçı medyanın çabalarını dini mercinin imajını zedelemeye dönük ucuz bir girişim olarak görüyoruz." denildi.
İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sistani'nin posterini yayınlayarak İsrail'in hedef listesinde yer aldığını iddia etti.
Irak'tan İsrail'e 'Sistani' kınaması
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki en büyük dini mercinin statüsüne yönelik her türlü ihlali şiddetle kınadıklarını söyledi.
Avvadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile uluslararası taraflara çağrı yaparak, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemin kınanmasını istedi.