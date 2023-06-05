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Irak'tan Türkiye mesajı: Tüm alanlarda işbirliğimizin artmasını istiyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Bağdat-Ankara ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini ve yeni dönemde de ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmasını istediklerini söyledi.

12:06 . 5/06/2023 Pazartesi
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Ahmed es-Sahhaf
, Türkiye'deki seçimler sonrası oluşan yeni dönemde Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri ve beklentiler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Sahhaf, "Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkiler, tüm alanlarda gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanması Türk halkının iradesini gösteriyor." dedi.

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi artıyor"

Irak dış politikasının "halkların iradesine saygı" temeline dayandığını belirten Sahhaf, "Komşu ve kardeş Türk halkının bu yöndeki kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde iki ülke ilişkilerine yönelik beklentiler hakkında ise Sahhaf, şunları kaydetti:

  • "İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve işbirliğimizin artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz."


#Ahmed es-Sahhaf
#Irak
#Türkiye
13 dakika önce
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