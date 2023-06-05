Irak'tan Türkiye mesajı: Tüm alanlarda işbirliğimizin artmasını istiyoruz

"İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve işbirliğimizin artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz."