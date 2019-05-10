İran AB ülkelerini Afgan göçmenlerle tehdit etti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran'daki Afgan göçmenlerin ya giderlerini karşılaması ya da bir kısmını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Arakçi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkedeki Afgan göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göçmenler ve mülteciler konusunun uluslararası bir mesele olduğunu ve idaresi ile giderlerinin temin edilmesinin de uluslararası bir sorumluluk olarak kabul edildiğini belirten Arakçi, "İran 40 yıldır Afgan göçmenlerle ilgili misafirperverliğini cömertçe yerine getirmektedir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının göçmenler konusunu yıllardır Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, AB makamları ve Afganistan hükümeti ile takip ettiğini aktaran Arakçi, "Batılı ülkeler Afganistan halkının başına gelen birçok musibetin müsebbibidirler. O nedenle bu konuda görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Göçmenlerin giderlerini karşılamalı"

ABD'nin İran'a yaptırım uyguladığına ve mali kaynaklarını sınırlamak için çaba gösterdiğine işaret eden Arakçi, "Bu şartlarda İran'ın yeni taleplerinin olduğu aşikardır. Avrupa ülkeleri, (Afgan) göçmenlerin kabul edilmesiyle ilgili üstüne düşeni yapmalıdır. AB ya göçmenlerin giderlerini karşılamalı ya da bir kısmını ülkelerine kabul etmeli." diye konuştu.

Arakçi, mültecilerin ülkeden çıkarılması ya da geri gönderilmelerinin İran hükümetinin gündeminde olmadığını ancak konuyla ilgili yeni seçeneklerin de ele alınması gerektiğini ifade etti.