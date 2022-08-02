Dünya İran ABDnin ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
ORTADOĞU

İran: ABD'nin ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz

İran, ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğini ve yaptırımların ülke ekonomisi ve ticaretine muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran: ABDnin ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, Tahran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan altı şirketi yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

ABD'nin nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için sürdürülen uluslararası çabalara rağmen ülke ekonomisini hedef alan yaptırımları uygulamaktan geri durmadığını belirten Kenani, yeni yaptırımların, "Beyaz Saray'ın yaptırımlara bağımlılığının göstergesi olduğunu" ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, daha önce birçok kez eski Başkan Donald Trump'ın azami baskı politikasını başarısız olarak nitelendirmesine karşın aynı politikayı sürdürdüğünü hatta genişlettiğine dikkati çeken Kenani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran, Beyaz Saray'ın yaptırımlardaki ısrarına kararlı ve hızlı yanıt verecek, yaptırımların ülke ekonomisi ve ticaretine muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır."

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamalarda, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'ya ihracatına yardımcı olan dördü Hong Kong'da, biri Singapur'da ve biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam altı şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Türk jeopolitiğinde bir kâbus senaryosu: Şii-Helen hilali
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Türk jeopolitiğinde bir kâbus senaryosu: Şii-Helen hilali

ABD'den dikkat çeken 'İran' iddiası: Moskova'ya yüzlerce İHA gönderecekler
DÜNYA
ABD'den dikkat çeken 'İran' iddiası: Moskova'ya yüzlerce İHA gönderecekler
Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

​Sıfır noktasında bulundu: Kat kat inşa edilmiş.
Kazananı olmaz

Kazananı olmaz

Rus lider Putin'den nükleer savaş uyarısı.
MSB duyurdu: Araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

​Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Siirt Pervari'de Eren Abluka 27 operasyonu.
30 dönümlük<br>araziyi kül ettiler

30 dönümlük
araziyi kül ettiler

​Çaldıkları kabloları yakmaya çalışıyorlardı.

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.

​ABD'nin Kentucky eyaletini sel felaketi vurdu.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.

​Filmler seyirciyle buluşsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.