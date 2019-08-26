Dünya İran Aden Körfezine iki savaş gemisi gönderdi
ORTADOĞU

İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi

İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi

İran, Aden Körfezi'ne helikopter taşıma kapasitesine sahip iki savaş gemisi gönderdi. İran Deniz Kuvvetleri, söz konusu filonun Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerini güvenliğini korumak amacıyla sevk edildiği açıkladı. Daha önce de Güney Kore, Somali kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 300 ilave asker gönderme kararı almıştı.

Haber Merkezi AA
İran savaş gemisi.
İran savaş gemisi.

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.

  • İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri helikopter taşıma kapasitesine sahip savaş gemisi Hark ve destroyer Sehend'den oluşan 63'üncü Filo'yu Aden Körfezi'ne gönderdi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyari, söz konusu filonun Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerini korumak amacıyla sevk edildiğini belirtmişti.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

Güney Kore Aden'e 300 asker gönderiyor
DÜNYA
Güney Kore Aden'e 300 asker gönderiyor
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.