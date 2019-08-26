İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi İran, Aden Körfezi'ne helikopter taşıma kapasitesine sahip iki savaş gemisi gönderdi. İran Deniz Kuvvetleri, söz konusu filonun Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerini güvenliğini korumak amacıyla sevk edildiği açıkladı. Daha önce de Güney Kore, Somali kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 300 ilave asker gönderme kararı almıştı.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 14:16 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 14:25 AA