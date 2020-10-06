İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ı uyardı: Bu durum devam ederse kesinlikle daha fazla önlem alınacak Azerbaycan ile Ermenistan'ı topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyaran İran Savunma Bakanı Hatemi, "Sınır sakinleri ve İran vatandaşlarının güvenliği önemli bir konu olduğu için bu uyarıların birbirleriyle çatışan komşularımız tarafından dikkate alınacağını umuyoruz. Bu durum devam ederse kesinlikle daha fazla önlem alınacaktır" dedi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 13:16 Son Güncelleme: 06 Ekim 2020, 13:25 AA