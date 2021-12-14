Dünya İran Batılı tarafları nükleer müzakerelerde adım atmamakla suçluyor
ORTADOĞU

İran Batılı tarafları nükleer müzakerelerde adım atmamakla suçluyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, "bazı aktörlerin" nükleer müzakerelerde "diplomasi yerine suçlama alışkanlıklarını" sürdürdüğünü savundu. Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Batılı tarafları adım atmamakla eleştirdi.

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Haber Merkezi AA
İran Batılı tarafları nükleer müzakerelerde adım atmamakla suçluyor
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri

İran'ın nükleer müzakerelerde önerilerini hızlı bir şekilde sunduğunu belirten Başmüzakereci Ali Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine suçlama alışkanlıklarında ısrar ediyor. Yapıcı ve esnek bir şekilde ihtilafların azalması için çaba gösterdik. Diplomasi iki yönlü bir caddedir. Kusurlu olanın hatasını telafi etmek için irade varsa iyi bir anlaşmanın yolu hızlı bir şekilde açılır."

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması görüşmeleri, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı.

Görüşmelere, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilciler katılmıştı.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunmuştu.

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