İran bilim kurulu üyesi açıkladı: Gerçek rakamlar açıklanmıyor

İran'daki Şehid Beheşti Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merdani, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri ve alınan önlemleri değerlendirdi. İran'da koronavirüsün yayılma hızının şu an Çin'den bile yüksek olduğunu aktaran Merdani, "Biz salgını ülkeye yayılmasının ardından fark ettik. Kum kentinde görülen ilk vakalar, aslında birkaç hafta önce baş göstermişti. Bu süre zarfında izolasyon gerçekleştirilmedi ve Kum'da başlayan salgın diğer kentlere yayıldı" diye konuştu.

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Gerçek rakamlar açıklananın üstünde

Ülkede günde 100 ila 150 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine ve binlerce kişinin hastalığa yakalandığına işaret eden Merdani, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerin sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

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Merdani, "Eğer İran'da Nevruz tatili ziyaretleşmelerinin önü alınmazsa facia kapıda demektir. İnsanlar gittikleri yere virüs götürebilecekleri gibi dönüşlerinde de virüs taşıyabilirler. İvedilikle seyahat yasağı getirilmez ise sağlık merkezlerimiz hastalara yetmeyecektir" dedi.

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"ABD'nin yaptırımları ölümlerin artmasına neden oluyor"

Halkın bir bölümünün salgını ciddiye almadığına dikkati çeken Merdani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının da koronavirüsle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti. İran Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani, "Sözde ilaç ve tıbbi gereçler yaptırım kapsamında değil. Fakat sizin paranız yoksa veya paranızı uluslararası bankalar aracılığıyla ürün almak için havale edemiyorsanız kim size ilaç ve tıbbi gereç göndersin. ABD'nin yaptırımları koronavirüsten ölümlerin artmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

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"AB ülkeleri ciddi bir yardımda bulunmadı"

Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin bu süreçte İran'a yaptığı insani yardımdan övgüyle söz eden Merdani, "İran'a insani yardım gönderen ülkelerin başında Türkiye, Katar, Çin, ve Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Uzun yıllar ticari ilişkilerimiz olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise öyle ciddi bir yardımda bulunmadı" dedi.