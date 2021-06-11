Dünya İran BMye olan borcunu ödedi 6 aydır bunun için çalışıyorduk
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İran BM'ye olan borcunu ödedi: 6 aydır bunun için çalışıyorduk

Birleşmiş Milletler'e (BM) borcu olduğu gerekçesiyle oy hakkı elinden alınan İran, borcun ödendiğini açıkladı. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD’nin uyguladığı yasa dışı yaptırımlara rağmen BM’ye olan borcumuzu ödedik" dedi. İran Dışişleri Cevad Zarif, BM'ye "Parayı ABD'nin yaptığı korsanlıklardan tahsil edebilirsiniz" çağrısı yapmıştı.

Haber Merkezi İHA
İran BMye olan borcunu ödedi: 6 aydır bunun için çalışıyorduk
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İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM’de dondurulan oy hakkını tekrar kazandıklarını duyurdu.

Ravanchi paylaşımında, ülkesinin BM’ye olan borcunu ABD’nin yasadışı yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini belirterek, “ABD’nin yasa dışı yaptırımları nedeniyle halkınız sadece temel gıda ve ilaç ihtiyaçlarından mahrum kalmıyordu. Aynı zamanda BM’ye olan borcumuzu da ödeyemiyorduk” ifadelerini kullandı.

"6 aydır bunun için çalışıyorduk"

Tahran yönetiminin 6 ay süren çalışmalar neticesinde borcunu ödediğini ve BM’de oy hakkını yeniden kazandığını belirten Ravanchi, “ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına rağmen borcumuzu ödedik ve oy hakkımızı yeniden kazandık. 6 aydır bu ödeme üzerinde çalışıyoruz ve bugün ödemenin gerçekleştiği teyit edildi” ifadesini kullandı.

Borçlarını ödemediği için İran’ın oy hakkı askıya alınmıştı

Birleşmiş Milletler, İran’ın oy hakkını borçlarını ödemediği için askıya almıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy haklarının askıya alındığını bildirmişti.

Cevad Zarif ABD'yi hedef almıştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD’nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. BM, ödememiz gereken borcu ABD'nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir" demişti.

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