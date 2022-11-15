İran casusları Bakü Teknofesti adım adım izlemiş: Azerbaycan'da casus ağı ifşa edildi

Azerbaycan’da İran’ın istihbarat servislerinin oluşturduğu casus ağının ifşa edildiği, bu kapsamda 5 kişinin “devlete ihanet” suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi Petrol Filosu’nda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Asgerov isimli kişinin, İran’ın Kum kentinde dini eğitim aldığı zaman maddi çıkar karşılığında İran istihbaratı ile işbirliğine girdiğinin belirlendiği belirtildi. Bir diğer isim olan Elnur Resulov’un ise 2018’de İran’da para karşılığında İran istihbaratı ile işbirliğine girdiği, sonraki süreçte akrabası Arif Resulov’la birlikte petrol ve doğal gaz hattının geçtiği arazilerin, hava limanlarında tutulan insansız hava araçlarının, tank ve çeşitli askeri araçların bulunduğu arazilerin, Bakü’de yapılan TEKNOFEST’te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbaratına aktardığının belirlendiği kaydedildi.

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