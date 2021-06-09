Dünya İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe/Azerice" polemiği damga vurdu Azeri yok Türk var
ASYA

İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe/Azerice" polemiği damga vurdu: Azeri yok Türk var

İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasına bir polemik yaşandı. Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi: "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler" ifadelerini kullandı. Reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade "Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında Türkçe/Azerice polemiği damga vurdu: Azeri yok Türk var
İran’da Cumhurbaşkanı adayları arasındaki münazarada Azeri-Türk tartışması yaşandı.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adayların tartışmasına bu ülkedeki Türklerle ilgili ifadeler damga vurdu.

İran devlet televizyonunda ikinci defa yapılan tartışmada reformist ve muhafazakar adaylar Azerbaycanlılar ve Türklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhafazakar adaylardan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Yaşasın Azerbaycan" sloganıyla Türk seçmenin ilgisini çekmeye çalıştı.

Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de ilk tartışmadaki konuşmalarına gelen tepkiler nedeniyle özellikle Türklerin yaşadığı eyaletlerden kendisini arayanların ve gönlünü almaya çalışanların olduğunu belirterek, "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler. Gösterdikleri ilgi ve bulundukları lütuf nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AZERİCE KONUŞAN VATANDAŞIMIZ YOK

Reisi'nin bu sözleri üzerine reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, şunları söyledi:

"Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Sayın Reisi, Azeri kelimesini kullanırken daha fazla dikkat etmelidir."

Mehralizade, devlet televizyonunun 5 dakikalık propaganda filmini sansürlediğini belirterek "bu kötü bir ahlaktır" eleştirisinde bulundu.

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