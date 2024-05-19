İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirmişti: Düşen helikopter bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Helikoptere ulaşıldı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.

Öte yandan İran devlet televizyonu ise arama kurtarma ekiplerinin düşen helikoptere ulaştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İran'a gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.





Sisli bölgeden ilk görüntüler ülke basınında yer aldı.

Hamaney'den ilk açıklama

İran dini lideri Ali Hamaney'den olay sonrası ilk açıklama geldi.

Hamaney'in yaşanan olaydan dolayı ülkenin yönetiminde değişiklik olmayacağına dair güvence verdiği aktarıldı.

'Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı'

İran İçişleri Bakanı Vahidi "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu.

'Arama çalışmaları sürüyor'

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan ve "kaza geçiren" helikopterde bulunduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İran merkezli bir başka ajan Mehr Reisi'nin karayolu ile Tebriz'e gittiğini yazdı. Haberde hava koşulları nedeniyle ekiplerin helikoptere ulaşmakta zorluk çektiği bilgisine yer veridi.

'Tebriz'e gidiyordu'

İran merkezli bir başka ajan Mehr Reisi'nin karayolu ile Tebriz'e gittiğini yazdı. Haberde hava koşulları nedeniyle ekiplerin helikoptere ulaşmakta zorluk çektiği bilgisine yer veridi.

'Dışişleri Bakanı da helikopterdeydi'

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan ve "kaza geçiren" helikopterde bulunduğunu duyurdu.

İran Kızılay'ından açıklama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

Türkiye'den çalışmalara destek

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD, İran'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.







