İran Cumhurbaşkanı Ruhani Fırat’ın doğusuna harekatı yorumladı: Türkiye haklı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG hedeflerine tarihinin en büyük askeri harekatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Suriye-Türkiye sınırında yaşanan bu hareketliliği birçok ülke yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde başlaması planlanan operasyonla ilgili İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den önemli bir açıklama geldi.

Ruhani, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip" değerlendirmesinde bulundu.

MSB: Harekat çalışmalarımız sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenleyeceği harekatın ne zaman başlayacağı? sorusu da merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere TBMM'de kabul edilmişti.

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