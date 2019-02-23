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İran Cumhurbaşkanı yardımcısından itiraf: Zor durumdayız

İran Cumhurbaşkanı yardımcısından itiraf: Zor durumdayız

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "Ülkedeki koşullar ciddi ve zordur. Ekonomik sorunlardan kurtulmak için akademisyen ve öğrencilerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesindeki mevcut koşulların ciddi ve zor olduğunu belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Cihangiri, başkent Tahran'da Harezmi Üniversitesinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlar kanalıyla İran halkı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ülkedeki koşullar ciddi ve zordur. Doğal kaynakların İran'ın 'en büyük sermayesi' olduğu düşüncesi, yanlış bir düşüncedir. Bu ülkeyi geliştiren asıl sermaye, insan sermayesidir." dedi.

Ekonomik sorunlardan kurtulmak için akademisyen ve öğrencilerin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden İshak Cihangiri, "Eğer bu sorunu atlatabilirsek, en büyük problemi ortadan kaldırmış olacağız. Akademisyen ve öğrencilerden hükümete yardımcı olmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

İnsan gücüne dayalı sermayeyi kalkınma hamlelerine dönüştürmek için gerekli siyasi iradeye sahip olduklarını belirten Cihangiri, ülkesindeki üniversitelerin donanım anlamında yeterli seviyeye ulaşması için çaba harcadıklarını da dile getirdi.

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