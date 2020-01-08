Dünya İran dini lideri Hamaney Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek
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İran dini lideri Hamaney: Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek

İran dini lideri Hamaney, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz. Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran dini lideri Hamaney.
İran dini lideri Hamaney.

İran devlet televizyonundan açıklama yapan Hamaney, satır başlıkları şöyle;

Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir.

Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz.

Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız.

Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.

Bugün de insanlar bunu gördü. İran’daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller.

  • Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.

Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek.

Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor.

Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.

Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız.

Hamaney, Süleymani'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı
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Hamaney, Süleymani'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı
İrani Dini Lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor.

Şehit Süleymani cesur bir adamı. Aynı zamanda bilge bir adamdı.

Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.

Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti.

Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler.

Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı.

Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu.

Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi.

Kendi etrafındaki inanların hayatlarını da korumak için kendini adamış bir insandı.

Fakat içişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazı. Büyük bir devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojisi ve görüşleri vardır.

Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrim onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur.

Düşmanları onu çok iyi tanırlardı

Bölge uluslarının da katkılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrı meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı.

  • ABD’lilerin Filistin konusunda planları vardı. Filistin’in unutulmasını istediler. Filistin’in kendi kontrolleri altında olmasını istediler. Savaşa ve mücadeleye cesaret edemediler. Ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir iş gerçekleştirdi.

48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istediler. Süleymani’nin yaptıklarından birisi de budur.

Süleymani her zaman toplantılarda köşede sessiz sakin oturan bir adamdı. Her zaman alçak gönüllü ve sakin bir şekilde toplantıları izlerdi. Bazen nerede olduğunu görmek için bakmanız gerekirdi.

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