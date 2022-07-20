Dünya İran dini lideri Hamaney Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı
ORTADOĞU

İran dini lideri Hamaney: Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ve Rusya’nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna vurgu yaparak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin “Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İran dini lideri Hamaney: Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

İran’ın dini lideri Hamaney, İran ve Rusya’nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna ve zirveye ulaşması gerektiğine vurgu yaparak, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

  • Hamaney, "Savaş düşmanca, çetin bir meseledir ve İslam Cumhuriyeti asla sıradan insanların savaşlardan etkilendiğini görmekten yana değildir. Ancak Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı” dedi.


"NATO TEHLİKELİ BİR OLUŞUMDUR"

NATO’nun ‘tehlikeli bir oluşum’ olduğunu söyleyen Hamaney, “Batı, güçlü ve bağımsız bir Rusya’ya tamamen karşıdır. NATO’nun önü açılırsa, hiçbir sınır tanımayacak. Ukrayna’da durdurulmasaydı, daha sonra benzer bir savaşı Kırım’da başlatacaktı” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

Rus heyeti İHA pazarlığı için İran’da
DÜNYA
Rus heyeti İHA pazarlığı için İran’da
Aşırı sıcaklar Türkiyede görülür mü?

Aşırı sıcaklar
Türkiye'de görülür mü?

​Merak edilen soruya uzman isimden yanıt.
Yüz yüze görüşmeyi bekliyor

Yüz yüze görüşmeyi bekliyor

Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de.
Avrupa gazdan umudunu kesti

Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik paketlendi.

Yeni hedef açıklandı: Tüm dünyanın gözü burada.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.
Tüketici güveni artışa geçti

Tüketici güveni artışa geçti

​TÜİK temmuz ayı verisini açıkladı.

​ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu.

​Bir il bu düğünü konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.