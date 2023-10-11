İran dini lideri Hamaney'den Batı'nın uyarılarına karşı gövde gösterisi

“Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerini tanıyor ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz. Ancak hata yapmayın. Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkı için daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmuyor”