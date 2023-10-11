İran dini lideri Hamaney'den Batı'nın uyarılarına karşı gövde gösterisi

İran dini lideri Ayetullah Hamaney
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’deki son gelişmelerle ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yayımlandı.
'İran’ın suç ortağı olduğu açık ancak elimizde somut kanıt yok'
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Tahran’ın rolü olmadığını söyledi. Tahran’da Askeri Akademi mezuniyet törenine katılan Hamaney, saldırıdan 4 gün sonra ilk kez yaptığı açıklamada, “Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden ve alınlarından öpüyoruz. İşgalci rejim ve destekçileri bu hareketin ardında İran’ın olduğu söylentilerini yayıyorlar. Yanlış yapıyorlar” dedi.
"Bu felaket başınıza siz getirdiniz"
Hamas’ın operasyonunun başlangıcından bu yana “işgalci Siyonist rejimin hem askeri hem de istihbarat açısından geri dönülemez bir yenilgiye uğradığını” öne süren Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda İsraillilere hitaben, “Bu felâketi başınıza siz getirdiniz” dedi.