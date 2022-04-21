İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Avrupa Birliği üzerinden ABD ile mesaj trafiği devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı olarak endişe duyulan meseleler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, "Bizimle Amerikalılar arasındaki mesaj trafiği AB üzerinden devam ediyor. Bu konuda İran'ın aşırı talepleri kabul etmeyeceğini ve kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını defalarca vurguladık." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, müzakerelerdeki diplomasi sürecinin yolunda gittiğini ve kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad ise İran ile ikili ilişkilerin seviyesinden memnuniyet duyduklarını ve iş birliğini daha da geliştirmek için en kısa sürede iki ülke arasında Ortak Yüksek Konsey toplantısı düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

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İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırımların kaldırılması konusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Washington, Nisan 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

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