Dünya İran Dışişleri Bakanı İran, Libya ya da Sudan değil
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İran Dışişleri Bakanı: 'İran, Libya ya da Sudan değil'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ve Batı'yı, İran'ı iç savaşa sürüklemekle suçlayarak, ''İsrail ve Batı bilsin ki İran, Libya ya da Sudan değildir'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
İran Dışişleri Bakanı: İran, Libya ya da Sudan değil
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail ve Batılı siyasetçileri hedef aldı. İsrail ve Batı’yı İran’da bir iç savaş çıkarmakla suçlayan Abdullahiyan, "İran’ı iç savaş, yıkım ve parçalama planları yapan sahte İsrail rejimi ve bazı batılı siyasetçiler bilmelidirler ki İran, Libya ve Sudan değildir. İran’ın Libya ya da Sudan olmadığını biliyorlar. Bugün düşmanlar İran’ın bütünlüğünü ve kimliğini hedef almıştır. İran halkının öngörüsü, düşmanı hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.

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