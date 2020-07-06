İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermeli

Türkiye’nin gönderdiği yardım malzemeleri kardeş ülke Azerbaycan'a ulaştı

Türkiye koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye tarafından Azerbaycan'a gönderilen 30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilacı taşıyan yardım uçağı bugün yerel saatle 16.25'te başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Her konuda olduğu gibi Covid-19'a karşı da milli ve global seviyede birlikte mücadele ediyoruz'' dedi.