Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız
ASYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan ile müzakereye hazır olduklarını ve komşu ülkelerin gerginliği düşürmek istemesi halinde bunun birçok yolunun bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Zarif, BBC televizyonuna verdiği röportajda bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıklarını dile getirdi.

Bu mesaja olumlu cevap verdiklerini belirten Zarif, daha sonra Riyad yönetiminden açıklama gelmediğini ifade etti.

Tahran müzakereye hazır

Zarif, Irak, Katar, Kuveyt ve Umman'ın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hürmüz Barış Planı'na olumlu cevap verdiğini ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in herhangi bir yanıt vermediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Suudi Arabistan ve BAE bölgede gerginlik istiyor. Tahran, Suudi Arabistan ve diğer komşularıyla müzakereye hazır. İran, komşularının güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor. Komşularımız gerginliği düşürmek isterse bunun birçok yolu var. Önemli olan onların istemesi ve yeterli iradeye sahip olmalarıdır." diye konuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, nükleer anlaşma ve bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü kaydedildi.

Zarif'in ayrıca İran tarafından düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakla ilgili ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılan toplantıya katıldığı ve incelemeler ile hukuki meselelerin çözümü için iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

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