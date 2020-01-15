İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump operasyonu 7 ay önce planladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarından satır başlıkları;
Ukrayna uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak insanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor.
Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır.
Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik.
ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz.
Ekonomimiz son iki yılda zarar gördü ve yüz milyarlarca dolarlık zarardan bahsediyoruz.