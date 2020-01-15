Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Trump operasyonu 7 ay önce planladı
ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump operasyonu 7 ay önce planladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Yeni Delhi'de önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, "ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarından satır başlıkları;

Ukrayna uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak insanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
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İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:

Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır.

Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik.

Vurdu fotoğrafını çekti
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Vurdu fotoğrafını çekti

ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz.

Ekonomimiz son iki yılda zarar gördü ve yüz milyarlarca dolarlık zarardan bahsediyoruz.

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