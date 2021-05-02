Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İran Dışişleri Bakanı Zariften Kasım Süleymaniyi eleştirdiği için özür
ASYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kasım Süleymani'yi eleştirdiği için özür

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD tarafından Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle özür diledi. Sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi araç olarak kullanıldığını belirten Zarif, "Yüce İran halkı, Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Zariften Kasım Süleymaniyi eleştirdiği için özür
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İnstagram hesabından, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi eleştirdiği sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

İran siyasetinde tepki toplayan sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi araç olarak kullanıldığını belirten Zarif, ifadelerinin Süleymani'yi sevenleri ve ailesini incittiğini kaydetti.

"Röportajın yayınlanacağını bilseydim söylemezdim"

Zarif, şu ifadeleri kullandı: "Beni suçlayan ve iftira attığına inandığım herkesi affettim. Yüce İran halkı, Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum."

Röportajın yayınlanacağını bilmediğini belirten Zarif, aksi takdirde Süleymani ile ilgili sözleri sarf etmeyecek olduğunu belirtti.

Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

İran’ı karıştıran ses kaydı: Devletteki kavga ortalığa döküldü
DÜNYA
İran’ı karıştıran ses kaydı: Devletteki kavga ortalığa döküldü

İran'da 'Kasım Süleymani' krizi: Meclis Başkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na tepki
DÜNYA
İran'da 'Kasım Süleymani' krizi: Meclis Başkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na tepki

İran'da Kasım Süleymani'nin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar
DÜNYA
İran'da Kasım Süleymani'nin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
MSB Pençe operasyonlarından yeni fotoğraflar paylaştı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.