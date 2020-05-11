İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

Singapur’da koronavirüse karşı “robot köpek” önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Singapur'da korona virüse karşı robot köpek önlemi devreye sokuldu. Yetkililer, korona virüs salgınına karşı yapılan bu teknolojik hamle ile sosyal mesafe kuralının denetlemesinin daha kolay olacağını ifade etti.