Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İran donanması Basra Körfezinde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
ASYA

İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi
DÜNYA
İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi
Abone Ol Google News
Dünyanın sağlık üssü olacağız

Dünyanın sağlık üssü olacağız

​Yeni hastaneler sağlık turizmini canlandırmak için de kullanılacak.
Ölü ve yaralılar var

Ölü ve yaralılar var

İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu.
Çocuklar gibi şen

Çocuklar gibi şen

65 yaş üstü vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
Manipülasyona<br>geçit yok

Manipülasyona
geçit yok

​Üç bankaya işlem yasağı koyan BDDK'dan net mesaj geldi.
Mesleğimiz<br>anneliğe benziyor

Mesleğimiz
anneliğe benziyor

​Sağlık çalışanları hayatlarının en zor annelik gününü geçirdi.
İtalyan kızı<br>MİT kurtardı

İtalyan kızı
MİT kurtardı

​Somali'de nefes kesen operasyon.

PKK'ya yeni karavan

PKK'ya yeni karavan

​ABD ile Fransa, Suriye'deki muhalif kürtleri kullanmak istiyor.

Yerli ilaçta<br>kritik adım

Yerli ilaçta
kritik adım

​Ruhsatlandırmayla ilgili hazırlık süreci başladı.

Avrupa'da<br>normale dönüş

Avrupa'da
normale dönüş

​Ekonomi ve sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyorlar.
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

13 bin 716 kişiye idari işlem uygulandı.
İftar vakti<br>bombalı saldırı

İftar vakti
bombalı saldırı

​Terör örgütü El Bab'ta pazar yerine saldırdı.
Anneler Günü paylaşımı

Anneler Günü paylaşımı

'​Hürmetlerin en büyüğünü hak ediyorlar.'
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bugün hayatını kaybeden sayısı 47, iyileşen sayısı 3 bin 211.
Meşru hedef olur

Meşru hedef olur

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.