İran ekonomik açıdan da kan kaybediyor: Koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran’da uçuşların yüzde 90 azaldığı belirtildi. Metro seferlerinin ve spor müsabakalarının da iptal edildiği ülkede, İran Kan Nakli Kurumu’ndan yapılan açıklamada, rezervlerin azalması nedeniyle tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 12:13 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 12:43 DHA