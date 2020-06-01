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Dünya İran füzeyle düşürdüğü uçağın kara kutularını Ukraynaya vermeyi reddetti iddiası
ORTADOĞU

'İran füzeyle düşürdüğü uçağın kara kutularını Ukrayna’ya vermeyi reddetti' iddiası

İran'da 8 Ocak’ta füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili kriz tırmanıyor. Tahran’ın, uçağın karakutularını Ukrayna’ya vermeyi reddettiği iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
İran'ın füzeyle vurduğu Ukrayna uçağının enkazı.
İran'ın füzeyle vurduğu Ukrayna uçağının enkazı.

Ukrinform ajansının Al Arabia kanalına dayanan haberine göre, İran’ın, Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın karakutularıyla ilgili Kiev’e ilettiği teklife hala yanıt alamaması gerekçesiyle, Ukrayna’ya teslim etmeyi reddettiği öne sürüldü. Uçağın karakutularının Fransa’ya gönderilmesinin planladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran’da düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın ilerlememesi halinde, Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunabileceklerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

  • İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

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