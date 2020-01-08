İran haber ajansları: 80 Amerikan askeri öldürüldü

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim Irak üzerinde yaşanmaya devam ediyor.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran, ABD'ye ait Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu.

İran haber ajansları, saldırıda 80 Amerikan askerinin öldüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Trump, "Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze ateşlendi. Zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım" açıklamasını yaptı.

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