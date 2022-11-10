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İran: Hipersonik balistik füze geliştirdik

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi. Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

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İran: Hipersonik balistik füze geliştirdik
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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

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