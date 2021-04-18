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Dünya İran ile Suudi Arabistanın doğrudan gizli görüşmelere başladığı iddia edildi
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İran ile Suudi Arabistan'ın doğrudan gizli görüşmelere başladığı iddia edildi

İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan gizli görüşmelere başladığı öne sürüldü. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Bağdat'taki görüşmelerde iki ülke arasında köprü görevini üstlendiği ve Suudi Arabistan heyetine İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan'ın liderlik ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
İran ile Suudi Arabistanın doğrudan gizli görüşmelere başladığı iddia edildi
Arşiv

İngiliz Financial Times gazetesi, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

İran'ın nükleer görüşmelere tekrar başlamasının ve Yemen'deki İran destekli Husilerin son zamanlarda Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını artırmasının iki ülke arasında 4 yıl aradan sonra doğrudan görüşmelerin zeminini hazırladığına ve ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi.

Haberde, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Bağdat'taki görüşmelerde iki ülke arasında köprü görevini üstlendiği ve Suudi Arabistan heyetine İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan'ın liderlik ettiği aktarıldı.

Taraflar haberi yalanladı

Tahran ve Riyad yönetimleri, doğrudan görüşmelere başladıklarına dair habere ilişkin henüz resmi açıklamada bulunmasa da Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili ve İranlı bir kaynak haberi yalanladı.

Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine demeç veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, Tahran ile Riyad arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına dair haberin doğru olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna açıklamada bulunan ismi açıklanmayan İranlı bir kaynak da İran-Suudi Arabistan diyaloğuna dair haberleri yalanladı.

Ne olmuştu?

  • Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.
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