İran ile Türkiye sınırında ikinci deprem: 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

GÜNDEM İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

İkinci depremde can ve mal kaybı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki yeni deprem nedeniyle Van'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Soylu, İran'da meydana gelen ve Van'ı da etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar olduğunu bildirdi.