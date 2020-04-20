Dünya İran Komşularımızla anlaşmazlıkları ön koşulsuz çözmeye hazırız
ORTADOĞU

İran: Komşularımızla anlaşmazlıkları ön koşulsuz çözmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yeni tip koronavirüs sonrası dönemde Tahran'ın Basra Körfezi'ne komşu ülkelerle olan anlaşmazlıklarını çözmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bölgede değişen önceliklerin ve yönelimlerin izlerini görüyoruz. İran her zaman her türlü şartta komşularıyla iletişim kurmaya hazırdır. Anlaşmazlıkları ön koşulsuz çözmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi ile çevresinin güvenliğinin binlerce yıldır İran ve bölge ülkeleri tarafından sağlandığını belirten Musevi, yabancı güçlerin özellikle de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgede güvensizlik, gerginlik ve istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

"Afganistan'da kapsamlı bir hükümet kurulmasını umuyoruz"

Afganistan'da yaşanan gelişmelere de değinen Musevi, İran'ın doğu sınırının güvenliği için Afganistan'daki siyasi sorunların çözümünün önemli olduğunu dile getirdi.

İran'ın Afganistan'daki tarafları yakınlaştırmayı hedeflediğini kaydeden Musevi, "Afganistan'da mümkün olan en kısa sürede geniş kapsamlı bir hükümetin kurulmasını umuyoruz" dedi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.