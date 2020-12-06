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Dünya İran Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlerin tedavisini engelliyor
ASYA

İran Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlerin tedavisini engelliyor

İran'ın Erdebil Cezaevi'nde bulunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde, Erdebil Cezaevi'nde öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri taşıyan aralarında İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler Abbas Lisani, Yusuf Kari ve Ali Vasıki'nin de bulunduğu bazı mahkumlara cezaevi yönetiminin tedavi izni vermediği öne sürüldü.

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Ülkede Türklerin ana dilde eğitim ve diğer anayasal haklarını savunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler, Tahran yönetiminin Türklere karşı politikalarını zaman zaman düzenledikleri sivil eylemlerle protesto ediyor.

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