İran Kovid-19 hastası İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlerin tedavisini engelliyor

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde, Erdebil Cezaevi'nde öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri taşıyan aralarında İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler Abbas Lisani, Yusuf Kari ve Ali Vasıki'nin de bulunduğu bazı mahkumlara cezaevi yönetiminin tedavi izni vermediği öne sürüldü.

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Ülkede Türklerin ana dilde eğitim ve diğer anayasal haklarını savunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler, Tahran yönetiminin Türklere karşı politikalarını zaman zaman düzenledikleri sivil eylemlerle protesto ediyor.

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