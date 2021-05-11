Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İran lideri Hamaney Siyonistler sadece güç dilinden anlar
ASYA

İran lideri Hamaney: Siyonistler sadece güç dilinden anlar

Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran lideri Hamaney: Siyonistler sadece güç dilinden anlar
Ali Hamaney

İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Tıp Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelen üniversitelerdeki öğrenci temsilcilerinin toplantısına video konferans yoluyla katılan İran lideri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde Afganistan'daki terör saldırısı ve Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarının kendisini üzdüğünü belirten Hamaney, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor. Karşı tarafı cinayetlerini durdurmaya, insaf ve hakka teslim olmaya mecbur etmeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini aktaran Hamaney, "Siyonistlerin vahşi ve zalimce cinayetlerini kınamak ve buna karşı tavır almak herkesin görevidir. Mutluluk verici olan şudur ki Filistinler ayakta ve azimli. Bunu devam ettirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak kişilerle ilgili müdahalede bulunmadığını kaydeden Hamaney, "Geçmiş dönemlerde aday olmak isteyenler, görüşümü soruyordu 'ne destekliyor ne de karşıyım' yani bu konuda bir görüşüm yok diyordum. Bu dönem bu hususu da dile getirmiyorum." diye konuştu.

Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
OYNAT 03:59
Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.

Kudüs için 1 milyon Fetih Suresi: Duası Kudüs'te yapılacak
DÜNYA
Kudüs için 1 milyon Fetih Suresi: Duası Kudüs'te yapılacak

İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik
DÜNYA
İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik

İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz
DÜNYA
İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
DÜNYA
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Abone Ol Google News
Beşiktaşa soğuk duş

Beşiktaş'a soğuk duş

Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Ligde kritik gün

Süper Lig'de kritik gün

Küme düşen takımlar belli oluyor.
Ümmet adım atmamızı bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
Kadıköy'de<br> büyük şok

Kadıköy'de
büyük şok

​Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

​Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi.

Bakanlık vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

​Bakan Koca : Vaka sayısı yüzde 65 azaldı.
Kudüs için <br>Kahire ile temas

Kudüs için
Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

​​Formula 1'le ilgili gelişmeyi yayıncı kuruluş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.