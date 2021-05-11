İran lideri Hamaney: Siyonistler sadece güç dilinden anlar

İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Tıp Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelen üniversitelerdeki öğrenci temsilcilerinin toplantısına video konferans yoluyla katılan İran lideri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde Afganistan'daki terör saldırısı ve Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarının kendisini üzdüğünü belirten Hamaney, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor. Karşı tarafı cinayetlerini durdurmaya, insaf ve hakka teslim olmaya mecbur etmeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini aktaran Hamaney, "Siyonistlerin vahşi ve zalimce cinayetlerini kınamak ve buna karşı tavır almak herkesin görevidir. Mutluluk verici olan şudur ki Filistinler ayakta ve azimli. Bunu devam ettirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak kişilerle ilgili müdahalede bulunmadığını kaydeden Hamaney, "Geçmiş dönemlerde aday olmak isteyenler, görüşümü soruyordu 'ne destekliyor ne de karşıyım' yani bu konuda bir görüşüm yok diyordum. Bu dönem bu hususu da dile getirmiyorum." diye konuştu.

OYNAT 03:59 Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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