Dünya İran Meclis Başkanı Laricaniden ABDye tepki Hiçbir uluslararası hukuka uymuyor
ORTADOĞU

İran Meclis Başkanı Laricani'den ABD'ye tepki: Hiçbir uluslararası hukuka uymuyor

İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Meclis Başkanı Ali Laricani.
İran Meclis Başkanı Ali Laricani.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söyledi.

  • İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

İran'da Süleymani'nin cenaze töreni başladı: Yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan intikam yeminleri ediyor
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi.
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Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek.
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Yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan intikam yeminleri ediyor.
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Törene katılanlar, ABD'ye ölüm şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.
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ABD yönetimi, İran’da Ali Hamaney’den sonra en etkili ikinci isim olduğu belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği suikastle öldürdü.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile düzenlenen operasyonda, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğünü açıkladı.
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ABD yetkilileri, Amerikan yapımı MQ-9 Reaper olarak bilinen insansız hava aracından atılan füzeler ile havaalanından ayrılmakta olan konvoya yapılan saldırının gerçekleştirildiğini belirtti.
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Pentagon’dan yapılan “Süleymani ve Kudüs Gücü’nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu” ifade edilen açıklamada, “General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu” saptaması dikkat çekti.
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırı öncesi, İran’ı hedef alan, “Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız” açıklamasıyla ABD’nin “önleyici müdahale” doktrinine döndünü dolaylı yoldan işaret etmişti.
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Saldırıya ilişkin açıklama yapan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, kınama mesajında sert bir intikamın alınacağını vurgulayarak, “Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir ancak bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır” ifadelerini kullandı.
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İran Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani’nin hayatını kaybettiğini doğrularken, İran Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı.
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani için “intikam vaadinde” bulundu.
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İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.
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Amerikan ordusunun 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu’ya sevk edildiği belirtildi.
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Florida’da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.
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Trump’ın bayraklı tweetini hesabına sabitlediği görüldü. Trump saldırıdan birkaç saat sonra Trump, “İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” paylaşımını yaptı.
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Kirman, Kum ve Zahidan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protestolarda göstericiler, “Kahrolsun Amerika”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları” şeklinde sloganlar attı.
İran'da Süleymani'nin cenaze töreni başladı: Yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan intikam yeminleri ediyor
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

OYNAT 00:43
"Güvenliğimizi Türkiye ile mi mukayese edeceğiz?"
SİHA bombardımanıyla öldürülen Kasım Süleymani, PKK'nın 2016'daki Beşiktaş saldırısının ardından Türkiye'yi eleştirmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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