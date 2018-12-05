Dünya İran meclisinde toplu istifa
ASYA

İran meclisinde toplu istifa

İran Meclisi'nden 18 milletvekili, İsfahan'daki su temini projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılmasına tepki olarak istifa etti.

AA
İran Meclisi
İran Meclisi

İran'da 18 milletvekili, İsfahan'daki su temini projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılmasına tepki olarak topluca istifa etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuyla ilgili bilgi veren Feridunşehr milletvekili Ekber Türki, istifa edenlerin tamamının İsfahan milletvekilleri olduğunu söyledi.

  • İsfahanlı 18 vekilin eyaletteki su temini projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılması üzerine istifa kararı aldığını aktaran Türki, "İsfahan milletvekilleri, bugün istifa mektuplarını Yasama Erki'nin Başkanlık Divanı'na sundu." dedi.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İsfahan milletvekili Nasır Musevi Largani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin su sorununun çözüleceği yönünde İsfahan halkına verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyledi.

İsfahan'daki Zayende Nehri'nin kurumasını engelleyecek çözüm üretilmediğini dile getiren Largani, "Daha önceden planlanan ve bütçede yer alan projeleri de bütçeden çıkardılar." ifadesini kullandı.

İran'ın tarihi ve turistik kenti İsfahan'ın genellikle çiftçilerin yaşadığı doğu kesimleri kuraklık ve su kaynaklarının hatalı kullanımı nedeniyle ciddi su sıkıntısıyla karşılaşmıştı. Sorunlara tepki olarak çiftçiler tarafından birçok kez protesto gösterileri düzenlemişti.

İsfahan'ın sembollerinden Zayende Nehri de yaklaşık 10 yıldır kurumaya yüz tutmuş durumda. Nehrin canlandırılması için çalışmalar yürüten Tahran yönetimi, planlanan projelerde henüz başarı sağlayamadı. Bölgedeki kuraklık, tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor.

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