Dünya İran Mossada bağlı 4 operasyon timi yakaladık
ASYA

İran: Mossad'a bağlı 4 operasyon timi yakaladık

Tesnim Haber Ajansına göre İran İstihbarat Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Mossad casuslarından oluşan 4 operasyon timi yakalandı. Siyonist rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardan yararlanarak operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
İran: Mossada bağlı 4 operasyon timi yakaladık
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Tesnim Haber Ajansına göre İran İstihbarat Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mossad casuslarından oluşan 4 operasyon timi yakalandı. Siyonist rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardan yararlanarak operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan kişilerin sayısı ve kimlik bilgilerine dair detay verilmedi.

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