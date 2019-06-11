Dünya İran New York Times muhabirine yasak koydu
ORTADOĞU

Thomas Erdbrink'e İran yasağı

İran New York Times muhabirine yasak koydu

İran yönetimi, New York Times gazetesinin Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal ederek, gazetecilik faaliyetlerini yasakladı.

Haber Merkezi AA
Yönetim, Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal etti.
Yönetim, Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal etti.

İran, New York Times'ın Tahran muhabirinin gazetecilik faaliyetlerini yasakladı.

New York Times'ın haberine göre, İran yönetimi, gazetenin Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal ederek, gazetecilik faaliyetlerini yasakladı.

İran'da 2012'den bu yana gazetecilik yapan Hollanda vatandaşı Erdbrink'in basın akreditasyonunun İran hükümeti tarafından iptal edilmesi nedeniyle şubat ayından bu yana gazetecilik faaliyetlerinde bulunamadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da New York Times gazetesinin Hollandalı muhabirinin basın akreditasyonunun şubattan bu yana uzatılmadığını teyit etti.

Tahran yönetimi 2015'te de Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri Jason Rızaiyan'ı casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etmişti. Rızaiyan, nükleer anlaşmanın yürürlüğe girdiği Ocak 2016'da İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.

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