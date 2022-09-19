Dünya İran New Yorkta ABDli yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyecek
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İran: New York'ta ABD’li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 5 gün sürecek New York ziyaretinde ABD’li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İran: New Yorkta ABD’li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyecek
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’a giden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin 5 gün sürecek ziyaretine değinen Kenani, ziyaret sırasında nükleer müzakerelerin tartışılmasına yönelik planlanmış bir program olmadığını belirtti.

  • Genel Kuruldaki oturum aralarında müzakereci taraflarla yaptırımların kaldırılması için görüşmeler yapılması ihtimali olduğunu söyleyen Kenani, ABD’li yetkililerle ikili bir diyaloğa girilmeyeceğini dile getirdi.

İran’ın hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadığını kaydeden Kenani, müzakereleri anlaşmazlıkları çözmenin doğru, mantıklı ve makul bir yolu olarak gördüklerini ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yeniden başlayan çatışmalara da değinen Kenani, çatışmaları sona erdirmek ve gerilimi azaltmak için siyasi çözüm ve diyaloğun gerekliliğine inandıklarını belirtti.

Çatışmaları sona erdirmeye yardımcı olacak bölgesel girişimler gerektiğini vurgulayan İranlı Sözcü, bu kapsamda Türkiye ve Rusya gibi bölge ülkelerinin girişimlerini önemsediklerini söyledi.

Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan'la dostane ilişkileri bulunan İran’ın gerilimi sona erdirmek ve farklılıkları çözmek için yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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