Dünya İran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta Viyanada toplanacak
AVRUPA

İran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta Viyana'da toplanacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karar için haftaya tarafların bir kez daha toplanacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
İran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta Viyanada toplanacak
Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından Mora, 5’inci kez bir araya gelen tarafların anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve ABD’nin olası dönüşü için çalışanlarını sürdürüldüğünü kaydetti.

Mora, bu toplantının nihai karar için son toplantı olmasını ümit ettiğini ancak haftaya 6. oturum için tarafların bir kez daha Viyana'da toplanacağını aktardı.

Teknik konuların yanı sıra siyasi bir karar alınması için çaba sarf edildiğini, bu nedenle temsilcilerin ülkelerine dönerek gelişmeleri üstleriyle paylaşacağını dile getiren Mora, haftaya yapılacak toplantıda yeni yaklaşımlarla müzakerelerde sona varılacağını ümit ettiğini söyledi.

Mora, "Farklı seçeneklerden oluşan bir metin hazırladık, bunun üzerine çalışılıyor ancak henüz son şekli verilmedi. Metin geliştiriliyor, 6’ıncı oturumun sonunda büyük ihtimalle bu metin siyasi anlaşmanın metni olacak." ifadesini kullandı.

İran ve ABD arasında bazı teknik sorunların yanı sıra siyasi yaklaşım farklılıklarının da bulunduğuna değinen Mora, başlangıca göre çok daha ileri bir konumda olduklarını ve doğru yönde ilerlediklerini anlattı.

Mora, İran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşmeler üzerinde bir etkisinin olmadığını, İranlı yetkililerle nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması üzerine fikir birliği sağladıklarını sözlerine ekledi.

ABD'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması: Duruşumuz değişmedi
DÜNYA
ABD'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması: Duruşumuz değişmedi
Abone Ol Google News
350 jandarma katıldı

350 jandarma katıldı

​Kasırga operasyonunda 22 gözaltı.
Süper Ligde yabancı kuralı değişti

Süper Lig'de
yabancı kuralı değişti

​TFF yeni sezon öncesinde radikal kararı resmen duyurdu.
Netanyahu karşıtları anlaştı: İsrailde hükümet kuruluyor

Öğrenciler ve velileri kısıtlamadan muaf tutulacak.

İsrail'in hukuksuz işgaline şiddetli kınama.
Tablo stabil

Tablo stabil

​Günlük vaka sayısı direnç noktasında seyrediyor.

​Bakan Koca'dan normalleşme için kritik uyarı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz' açıklaması

Bir santim ile kurtuldu

Bir santim ile kurtuldu

​Hastası tarafından bıçaklanan doktor felç kalabilirdi.

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.