İran: Nükleer tesise sabotaj hazırlığındaki bir şebekeyi çökerttik

Dünya

BM'den Suriye çağrısı: Askeri çözüm illüzyondur tek yol siyasi çözüm

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de askeri bir çözümün "illüzyon" olduğunu vurgulayarak, Suriye'deki çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun tarafların siyasi çözüm üretmesi olduğunu bildirdi. Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriyeliler derin acı çekmeye devam ediyor ve zorluklar daha da derinleşiyor" ifadelerini kullandı.