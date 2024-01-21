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Dünya

İran ordusunda cinnet dehşeti: Bir asker beş silah arkadaşını öldürdü

Son dönemde Suriye, Pakistan ve Erbil'e saldırılarda bulunan İran'ın ordusunda cinnet dehşeti yaşandı. Kirman kentinde bulunan askeri üste bir askerin yatakhaneyi basıp ateş açarak beş silah arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Saldırı sonrası kaçan askerin neden ateş açtığı bilinmezken, yakalanması için başlatıldığı bildirildi.

23:46 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 00:28 - 22/01/2024 Pazartesi
IHA
İran askeri beş silah arkadaşını öldürdü (Foto: Arşiv)
İran askeri beş silah arkadaşını öldürdü (Foto: Arşiv)

İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.

İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti. Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.



#İran
#Askeri Üs
#Saldırı
2 saat önce
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