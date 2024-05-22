İran Reisi'yi uğurluyor: Yılmaz ve Fidan Tahran'da

İran İslâm Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Dışışleri Bakanı, Tebriz Cuma İmamı ve Eyalet Valisi ile birlikte talihsiz bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünyada yeterince belirsiz ve hareketli olan ortama bir bomba gibi düştü. Bu kadar önemli devlet şahsiyetinin aynı helikopterle, üstelik her türlü uçuş için riskli sayılabilecek hava koşullarında yolculuk yapmaları ilk anda bu kazayla ilgili dikkat çeken bir gariplik tabii. Aynı helikopterle aynı yolcu listesiyle bir gidişleri