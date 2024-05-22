İran Reisi'yi uğurluyor: Yılmaz ve Fidan Tahran'da

İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kazada yaşamını yitirenler için Tebriz ve Kum şehirlerindeki cenaze törenlerinin ardından bugün de başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.
Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne getirildi. Düzenlenen resmi törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Reisi, Abdullahiyan ve Musevi'nin tabutlarının önünde dua eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, vekaleten görevi devralan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e ve İranlı yetkililere taziyelerini iletti.
- İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.